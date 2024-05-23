吳姓主嫌親自上陣，將安毒藏於隨身的香菸盒內（毛重77.06公克），想藉由花火節大賺一筆，可惜2次都宣告失敗。（航空警察局高雄分局提供／楊舒婷高雄傳真）

航空警察局高雄分局 2014年2月間發現一名呂姓犯嫌將第二級毒品安非他命（毛重261.3公克），以強力膠帶綑綁於大腿兩側，試圖運毒至澎湖販賣；而近日澎湖花火節吸引不少人潮前往澎湖，又發現吳姓主嫌親自上陣，將安毒藏於隨身的香菸盒內（毛重77.06公克），想藉由花火節大賺一筆，可惜2次都宣告失敗。

據了解，此2人為同一販毒集團，今年2月時就已經破獲呂姓犯嫌的販毒，經航警局循線追查，發現本案應為集團式犯案，旋即報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦，並會同高雄市政府前鎮分局及澎湖縣政府警察局馬公分局共組專案小組向上溯源。

案經多日埋伏跟監蒐證，掌握集團首腦吳姓主嫌及其共犯成員犯罪事證，隨即兵分多路分別在高雄及澎湖地區一舉拘提3名涉案共犯到案，並於吳姓主嫌隨身行李內查獲以香菸包裝盒掩飾夾藏第二級毒品安非他命，企圖將毒品運返澎湖。

吳姓主嫌因澎湖花火節將至，想趁機大撈一筆，運輸毒品至澎湖販售牟取不法之利，先教唆呂嫌攜帶毒品闖關，失敗後，更親身上陣冒險運毒，所幸2次皆被警方及時發現，成功阻止毒品流入市面。