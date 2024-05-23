周二一群年輕的示威者抗議國會改革法案。（影片來源／BBC News 中文 Youtube）

國會改革法案持續延燒，引起外媒關注，CNN新聞網22日報導稱，這場示威活動標誌著賴清德任期的「混亂開始」，也說明了這次抗議的焦點，以及民眾的擔憂。

CNN報導指出，數千名以年輕人為主的抗議者包圍了台灣立法院，抗議在野黨國民黨與台灣民眾黨試圖在立法機關快速通過一項法案，該法案將賦予議會更廣泛的權力，並對政府行政部門實施更大的監督。

根據法案的內容，如果政府官員被發現向立法機關做出虛假陳述，可能會被罰款或監禁，批評者說，「藐視議會」是一種措辭含糊的新刑事犯罪。如果他們拒絕回答問題、提供文件，或在聽證會期間隱瞞訊息，也可能受到懲罰。

反對者說，這些提議可能迫使官員向議會披露如與外交、國防相關的敏感資訊，而這可能會破壞台灣的安全。同時執政黨民進黨也指責反對派，試圖強行通過法案，而沒有分配足夠的時間進行政策審議。

28歲的上班族李先生（Ricky Li）接受採訪表示，他對該法案的措辭含糊並缺乏討論感到擔憂，「我擔心，這將打開立法委員濫用權力的大門……萬一立法委員開始利用獲得的新權力，報復他們的政治對手，那該怎麼辦？考慮到目前的兩岸關係，以及新政府剛上台，反對黨對於台灣民主制度及政治根基的攻擊，值得我們的關注。」立法機關預計將於周五恢復對該法案的討論。