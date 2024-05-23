世界衛生大會（WHA）即將於27日在瑞士日內瓦登場，台灣至今仍未受邀參與，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（22）日被議員問及此事時表示：「我們會努力到最後一秒鐘。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日被美國眾議員金映玉（Young Kim）問及台灣仍未受邀參與世界衛生大會（WHA）時，他表示：「我們會努力到最後一秒鐘。」（質詢片段從影片2：03：33起）

2024世界衛生大會即將於5月27日至6月1日登場，美國聯邦眾議院外交委員會昨日針對「2024年美國外交狀況：全球失穩、預算挑戰及大國競逐」等議題舉行聽證會，布林肯也出席接受議員質詢。

共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）質詢時表示，她過去提出、協助台灣參與世界衛生組織（WHO）的法案已於2年前簽署成法，該法要求美國政府支持台灣在世界衛生大會的觀察員地位。

她說世界衛生大會即將於下周召開，但是至今台灣仍未受邀以觀察員身分參與，質問國務院的執行情況，以及布林肯是否有計畫讓國務院依法執行，以確保台灣能參與世界衛生大會。

布林肯表示他完全認同這項立法，強調國務院一直在努力實現法案，包括讓台灣參與世衛大會、世衛組織及其他國際組織，他強調會「努力到最後一秒鐘」，已經試圖遊說其他國家，也直接向北京挑明此事。他說，台灣未能參與世衛大會，將讓全球無法享有台灣專業知識帶來的好處。