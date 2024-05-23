「女戰神」馮語婷昨晚(22日)發文公開與高姓夫婦關係，並且強調「馮語婷」是逞奸除惡的代號，沒想到卻被陳沂搶先公開廬山真面目，還揭露她從事信貸工作，這讓馮語婷再次發文說明真相，不僅首度主動公開無碼正臉照，還透露自己是名單親媽媽，更強調絕未用馮語婷這個名字做違法的事，甚至發出不自殺聲明。

馮語婷昨晚發文先是澄清自己並非高先生的妻子，對方僅是自己的助理兼朋友，由於強項是圖文後製，便存在著合作關係。接著強調自己秉持著正確觀念和想法，從未想過要傷害任何人。如今眼見朋友捲入風波，除了感到相當難受，對於必須一直釐清謠言也深感疲累。她強調倘若對方層次太低，自己不會想要再爭吵。

馮語婷接著指出鳳梨去年八月直播道歉後，就沒再針對過對方，沒想到對方飲料店倒閉損失慘重，竟把原因歸咎於她，還要求負起責任。馮語婷舉廖老大及超派雞排為例，都是口味不被接受才倒閉，反觀Toyz負面聲量頗高，飲料店生意依舊很好，並且跟鳳梨喊話：「要把損失主因歸咎於我，我認為完全沒意義，潑出去的水難道收得回來嗎」，接著強調初衷就是為社會弱勢者及得不到幫助的人發聲。而「馮語婷」三個字就是專門逞奸除惡的行動代號，更舉蝙蝠俠為例，不會因為韋恩的身分被揭露就消失。

沒想到被陳沂揭發真面目後，馮語婷隨即曬出自己的無碼正臉照，接著公開本名叫做凱斯，「馮語婷」這三個字只是意識形態。至於會對外聲稱是本名，除了不想讓身分曝光之外，也為了保護所愛的家人，接著表示：「如大家所知道因為我宿敵很多，我就是個單純看不過去社會亂象的單親媽媽，所以當初才會協助me too這件事情，希望為這個社會發聲」。

馮語婷坦承起初和陳沂聯手對抗鳳梨，是因為他做了不好示範，後來察覺陳沂人品極度不佳，加上鳳梨願意認錯，就停手沒再繼續。她強調絕對沒用「馮語婷」這個名字，做出任何違法事情，或是偽造身分的事。接著透露跟助理長期受到威脅、恐嚇甚至被濫訴，稍早助理全家還遭到肉搜，才決定站出來面對，主要是不讓想要她消失的人得逞。

馮語婷強調面對外界輿論及批評都能接受，但若對方刻意越界，不排除走司法途徑。她還特意發布「不自殺聲明」，內容寫道：「在此期間，我的生命或身體如果受到任何傷害，都不是出自於我本人的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查」。