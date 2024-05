中國解放軍東部戰區宣布,今(23)日上午7時45分開始在台灣週邊開展聯合演訓。資深媒體人王尚智直言,圍島軍演比想像中更快出現,且幾乎是520當天就拍板決定的結果。他認為,北京看來並不是「警告」而已,而是兩岸關係從此進入全新狀態與階段。

中共東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示,5月23日至24日,解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力,位台灣周邊開展「聯合利劍-2024A」演習,重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目,艦機抵近台灣周邊戰巡,島鏈內外一體聯動,檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒,對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

對此,王尚智今在臉書表示,在連續兩天對美國蓋拉格、12家軍工業及負責人宣布列入黑名單後,今直接進行圍島軍演,「北京終於正式對台獨,和外國勢力宣布『對決』了」。

王尚智直言,所有台灣對外航運、貨運、離島交通因這個狀況而具體中斷程度如何,尚未能知,而這也是所有熟悉兩岸的人,都在520之後沉重且空前的難以預測今後的主要原因。王尚智說「台獨執政」且親口坐實台獨執政,尤其背後明顯是美國意志「let it be like this」,這比前美國聯邦眾議院議長裴洛西當時個人更嚴重的碰觸這半年多來,再三強調的中美「紅線」與「底線」。

「圍島軍演,比想像中更快出現」,王尚智認為,這幾乎是520當天就拍板決定的結果,接下來還會有絕無懸念的ECFA切斷。王尚智也直言,北京看來並不是「警告」而已,而是兩岸關係從此進入一個全新的狀態與階段,兩岸戰爭,即將來到一線之隔;兩岸兵凶戰危,成為日常常態。