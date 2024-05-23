民進黨籍高雄市長陳其邁任期剩2年多，外界關心他的下一步動向，國民黨高市議員黃紹庭今（23）日開門見山問他，是否會做到2026年12月25日任期結束？還是未來可能應賴清德總統之邀北上接掌閣揆？對此，陳其邁神回，「我的能力有限，市長做好就阿彌陀佛了」。

黃紹庭今質詢時提到，過去前高雄市長謝長廷、陳菊任期還沒結束，就北上擔任行政院長，他認為陳其邁是目前民進黨最大諸侯，能力相當好，加上通常新總統的第1任閣揆都相當短命，萬一賴總統需要陳其邁北上組閣擔任行政院長，怎麼辦？

陳其邁強調，「我會做到2026年12月25日，會做好做滿，我的能力有限，市長做好就阿彌陀佛了」，除非議會說要他離開，市長做不好要下台，他若對不起高雄市民就下台，畢竟自己負責的對象是高雄市民，因此他承諾是做到2026年12月25日。

黃紹庭也關心近日中捷砍人案，讓廢死議題再度受到關注，他問陳其邁是否支持廢死？陳其邁答詢指出，在社會還有普遍有意見情況下，他個人主張要多做討論，否則討論不夠深入，雙方的見解沒有在很公平環境之下討論，對於民主政治，尤其立法過程來說，不是很好，就好像最近立法院發生的事情，希望國會回應民眾的訴求。

黃紹庭直說，未來陳其邁可能擔任行政院長，若管了內政，萬一贊成廢死，以後治安工作怎麼做？因此廢死這個議題，陳其邁早晚要碰到，雖然今天不願在此表達自身立場跟價值，姑且不為難他，但還是希望他能對外說清楚。

黃紹庭也提及，陳其邁跟前總統蔡英文交情非常好，大家尊稱是「小英男孩」，這是沒有任何褒貶意思，因為蔡英文關係，高雄成功爭取到台積電進駐，但希望未來不要有黨意凌駕民意情況，他還說「現在有人開始叫你賴皮男孩」，希望任期後面2年半，多賴皮一下跟賴總統為市民爭取資源。