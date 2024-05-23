中捷車廂昨天（21日）發生駭人聽聞隨機砍人案，年僅20歲的洪姓護理生，僅因關注廢死議題，竟持刀在捷運車廂內砍殺無辜，釀成2名乘客受傷，今天上午洪男由母親聘請的律師陪同進行偵訊，歷經5小時偵訊結束，隨即移送台中地檢署，檢方複訊後認洪男涉5年以上重罪，且有反覆實行犯罪之虞，向法院聲請羈押，法官在晚間11點多諭知羈押。

台中地院表示，洪男所涉為殺人未遂罪，犯罪嫌疑重大，且為最輕本刑5年以上之重罪，有逃亡之虞，令洪男在犯案過程中隨機殺人行為，亦有反覆實行犯罪之虞，對社會治安危害甚巨，依法裁定羈押。

昨天（22日）上午，洪母聘雇律師抵達分局，陪同洪男進行偵訊，洪男也在偵訊前，先吃下母親準備的精神科藥物，讓洪男在偵訊過程得以保持穩定情緒，歷經5個小時偵訊，洪男在下午2點多移送台中地檢署。

洪嫌接受檢察官複訊時，針對提問沒有情緒異常或是答非所問，檢方初步認定，洪嫌犯案當下及犯後心智都屬正常，無需暫行安置，且有事實足認為有反覆實行犯罪之虞，非予羈押，顯難進行追訴，向法院聲請羈押獲准。