立法院朝野近期為國會改革法案，多次爆發激烈對抗，民進黨強烈質疑藍白黨團違反程序正義，還引發大批群眾聚集在立法院外表達「反黑箱」訴求。媒體人張禹宣指出，總統賴清德和行政院長卓榮泰的最新說法，就已經是對立法院藍白黨團下最後通牒，若法案通過，不排除會提釋憲，甚至未來的行政團隊也可以不要行政中立，通通跟在野黨決一死戰，這已經是行政、立法全面開戰的信號了。

媒體人張禹宣昨（22）日在政論節目《關鍵時刻》表示，民進黨主席、總統賴清德在中執會上的說法，代表態度終於出來，很明顯就是在下最後通牒，「如果你硬要過，我也準備跟你來硬的」，賴將立法院外聚集的人定調為「堅持程序正義、捍衛自由民主的民間團體及自發而來的所有民眾」，還說「缺乏程序和實質討論，會讓法條難以凝聚各方共識」，就是預告有人要出來造反；更可怕的是後面一句「甚至可能影響現行憲政與權力分立的運作」，就是認為國會改革可能違法違憲、破壞憲政體制，強行通過就會提釋憲，這是在下最後警告。

張禹宣續指，更可怕的是卓榮泰昨會見立法院長韓國瑜說「依法行政、行政中立」，可是但書是「立法院通過的法案是合乎憲法，按照程序正義」。換言之，如果今天立院通過的法案沒有按照程序正義、沒有合乎憲法，「他可以不要行政中立」。

張禹宣直言，民進黨的意思是國民黨可以繼續硬做，但如果不願意聽、不願意尊重民進黨所希望的退回重新審查，不排除會釋憲，甚至不排除未來的行政團隊，通通跟在野黨決一死戰，這已經是開戰信號了、向立法院下戰帖。大家都想做全民總統，但現在退無可退，賴清德也不願再退，如果要通過，那就沒有蜜月期，立法院、行政院全面開戰。