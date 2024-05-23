中共東部戰區今天（23日）早晨7點45分展開「聯合利劍—2024A」演習，熟知中共解放軍演訓規範的中華戰略學會資深研究員張競直言，光是從演習代號「2024A」來看，代表這是2024年常規演習之外的額外加場，就是衝著賴清德的520台獨演說而來。如果共軍評估未達到預期目標，2024B、C、D的演習恐接踵而來。

張競表示，第一個重點是演習啟動時間為7點45分。部隊戰情交接時間都是整點，不管一班是2小時或4小時，上午8點開始起算新的一班戰情。提前15分鐘，意味著凌晨夜班還沒離開、今天早班已就定位，前後兩班的戰情官有15分鐘的重疊時間可以交接並進行簡報。共軍演訓部隊也在前一晚到達啟動演習的戰術位置。

張競表示，共軍宣布7點45分開始演習，是考量到台灣股市上午9點開盤，要預留讓新聞發酵的時間。此外，中美在2014年曾達成演習相互通報機制，如果美方在華盛頓時間下班前接獲通知，代表美國知情，而依照國際規範，會公布配套的航跡通報、航情警告，但現在看不出來事前曾經發布。

張競表示，演習刻意不在整點開始，是要強調「臨機性」，代表這是應變緊急作戰。演習代號2024後面加個A，代表這次演習是附加的、額外的，不在原本的常規計畫之內，至於這次「加場演習」針對的目標，無疑就是賴清德總統。「如果A餐未達預期效果，後續還有B餐、C餐將陸續登場」。

此外，依照陸方發布的演習地圖，沒提到東沙島、太平島，張競表示，2020、2021年台灣曾有部分人士炒作大陸將拿下東沙島、太平島，而陸方不僅當時根本無此計畫，這次也沒有。這次雖然沒有單獨提到澎湖，但解放軍根本把澎湖和台灣畫在同一區域。

張競表示，自賴清德520演說激怒大陸後，許多獨派人士譏諷解放軍沒有作為，但當時他就研判共軍已在蓄勢待發，毫無反應是十分反常的軍事跡象，果然就在第三天發動圍島軍演。