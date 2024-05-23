58歲美魔女胡文英是女星鄭靚歆（Jin）的媽媽，而胡文英外表凍齡火辣，敢秀敢穿的她在IG上有2萬多名粉絲。最近她接受媒體專訪談戀愛史，表示除了有個會家暴的前夫外，離婚後她開心享受單身生活，交往過的另一伴幾乎都是「小鮮肉」。曾與23歲的韓國練習生交往，她讚對方是年下男、體力好，常常欲求不滿，但最後胡文英覺得自己像是洩慾工具，只好提分手。

胡文英過去有段長達18年的婚姻，但她透露前夫常動手動腳；胡文英陳述有次兩人吵架，前夫竟要她下車隨後開車衝撞，還曾經拿菜刀威脅她，「有天晚上他突然說要回來殺了我，我開車逃走。」恐怖的家暴經歷，讓孩子都很心疼她。最後她在43歲時終於選擇離婚，放飛自我。

胡文英（右）先前出席女兒鄭靚歆的婚禮。（圖／中時資料照）

據《TVBS新聞網》報導，胡文英說，近年交往的男友都是小鮮肉，年齡差距最大的是一位23歲的赴韓發展練習生，兩人相差34歲。她回憶對方精力旺盛，像金頂電池，每天還要求「3次」。交往一年多，胡文英卻感覺自己像是「逞獸慾的工具」，讓她受不了提分手。

胡文英無奈說當時真的累癱，天天被要求好幾次，「還會破皮那種」，讓她只好求饒選擇分開。此外，胡文英也坦言被億萬富商追求過，對方大她4歲，還沒開始交往就先開支票要買小島送她，但條件是叫她別再做演藝工作，「要上山去修練」。胡文英自覺不是那塊料，反罵對方有病進而拒絕。

先前MeToo風氣加上黃子佼事件，胡文英也忍不住分享過去的難過經驗，直言16歲時就被乾哥哥性侵，且對方還是她男朋友的拜把兄弟，讓她前後9年無法走出這場惡夢。她也以過來人經驗表示，絕對不能容忍性侵犯，「強暴犯就和外遇一樣，絕對不會只有一次，這是一種病態，戒不掉的病態」。她更厭惡戀童癖，批評說：「政府必須立法，把這些戀童癖直接去除禍害（去除禍根去勢當太監）」。

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