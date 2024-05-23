替孩子取名除了要避免諧音與生僻字，還要考慮到是否撞名歷史人物。一名25歲的女網友表示，她出生後，爸爸想替她取個優美的名字，最終選定「羽」字做單名，但因為爸爸姓關，所以組起來變成「關羽」，意外撞名《三國演義》的名將關羽，讓本來優美的名字，瞬間變得超霸氣。

一名女網友在小紅書上分享，她出生以後，爸爸很高興，想替她取個優美的名字，單名叫「羽」，但因為爸爸姓「關」，所以她的全名為「關羽」，直接撞名《三國演義》的關羽，讓本該優美的女孩名，一秒變得超霸氣。

女網友表示，家人們都覺得這個名字不錯，但她頂著這個名字生活了20多年，每次自我介紹都很尷尬，但還是很謝謝爸媽給了她這個優美又霸氣的名字。而原PO也幽默地說「最難過的應該是，我這麼多年還是沒找到我的大哥（劉備）和三弟（張飛）。」

女網友也附上自己身份證件佐證，她真的就叫「關羽」，同音同字，沒有騙人；從照片中可見，原PO是在1999年出生，今年25歲。