中共解放軍東部戰區位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展聯合演訓。根據大陸公布的本次軍演區域圖，可見本次的軍演力道，比起裴洛西訪台及2023年4月環台包圍演習時區域更大，更逼近台灣。從圖中可看出，軍演化分為8個區域，將所有台灣本島及外島團團包圍。

中共東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。