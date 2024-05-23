00929自2023年6月上市以來，至今已經除息11次，每次都能順利填息，總計7次在當天完成填息，其中，更有5次是一開盤就秒填息。也因過往優良紀錄，不少人趕在5/20除息前夕敲進00929，當日成交量放大到22萬張，僅次於長榮航，為台股第二名、ETF第一名。

即使5/21除息當日，處於貼息狀態，買氣仍不減，成交量也有15萬張，依然坐穩台股ETF成交量冠軍，顯示不少人趁低點再買進。

昨日(5/22)不負眾望，又一次順利填息成功，不少股民們狂賀「恭喜929 夥伴們，填息了」，也不禁再次讚賞：「929真的很妥」、「929過去填息紀錄也太驚人了」、「除息後第2日就百分百完填了，玖爾玖真的香辣」、「每月填息就是天上掉下來的財富」、「前天領息，昨天除息，今天填息，這是復華專為929量身訂製的標準作業流程嗎」、「這個SOP 有夠讚」。

00929填息紀錄

資料整理：中時新聞網

百發百中的填息紀錄，讓00929維持高人氣，目前規模已晉升為「2千億俱樂部」，並且重返高股息三哥寶座。股民們指出，「00929承載著多少人的依靠，尤其是現金流需求殷切的退休族群，希望它能永續經營下去」、「2000億規模是一個不可忽視的力量，是安定市場的定心丸」、「大跌就大買，小跌就小買，929穩定配息，慢慢買入建倉，增加張數，創造現金流，邁向財富自由」。

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