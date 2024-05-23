當拿到健檢報告時，看到肺部出現白點，最令人緊張的就是「會不會罹患肺癌？」對此，外科醫師陳榮堅指出，若肺部白點大於 0.4 公分及邊緣呈不規則，務必要提高警覺；如果已大於 3 公分，有 95% 以上機率跟惡性腫瘤有關。

醫師陳榮堅在個人粉專與網站撰文表示，肺部白點常見原因包括鈣化，以及反覆受傷，如發炎、感染等。至於會不會是肺癌？他說，根據醫學文獻統計，有2情況要特別注意，分別是肺部白點大於0.4公分，以及邊緣呈不規則。

陳榮堅接著提到，他有一位老病人，曾在40歲時診斷出乳癌，治療後現在已相隔10年未再復發，算是痊癒了，不過每年還是會回診做例行性檢查。

但就在該病人50歲回來檢查時，陳榮堅說，在胸腔X光片上發現有個約1公分左右的白點，由於擔心是突然有肺部轉移，於是進一步安排低劑量胸部電腦斷層檢查；結果找到一個 1.5 公分的病灶，且邊緣呈不規則，當下他就警覺可能是惡性腫瘤的象徵，建議對方做切片檢查或直接切除，果真後來化驗結果確診是肺癌。

陳榮堅提醒，若發現有肺部有白點且大於0.4公分或邊緣不規則，最好要做切片檢查或直接切除，否則就需要非常密集的追蹤，約3個月左右就要再做一次檢查，一旦有長大跡象，勢必就有問題。陳強調，若已經大於3公分，有95%以上的機率跟惡性腫瘤有關，不可不慎。