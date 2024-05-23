身為「演唱會之都」的高雄，下半年又將迎來多場演唱會，光是暑假檔期就有8場。據高市府統計，去年舉辦117場次的演唱會，吸引超過139萬人潮，市政府也推出「加食延暢」等行銷優惠活動，開創45億觀光產值。財政部最新數據也顯示，2023年高雄住宿餐飲銷售額高達929億元，突破歷史新高。

高市經發局指出，今年下半年包含高雄啤酒音樂節、韓國男團HIGHLIGHT以及多組台灣本土樂團，7、8月暑至少就有8場演唱會，近期「接招合唱團」也宣布下半年在高雄開唱。此外，今年1到4月，國內外巨星在高雄舉辦超過54場演唱會，吸引超過72萬次，開創超過23億元觀光產值。

經發局提到，住宿、餐飲業在2020年疫情期間受到巨大衝擊，經過疫後復甦以及演唱會經濟帶動下，20年到23年住宿及餐飲業營利事業銷售額增加233億元達929億，創下歷史新高，漲幅高達34％，其中餐飲業764億、住宿業165億皆創新高。旅宿方面，2020年疫情至今，增加63億元、漲幅超過60％，增加金額與成長率皆為六都第2，僅次府城台南。

經發局強調，夜市攤商也在演唱會效應帶動之下，業績與出攤率皆大幅增長，市府特別助攻推出「商圈夜市優惠券」，並串連特色店家行銷推廣，包含夜市商圈、早餐店、夜經濟店家，業績成長至少30％，顯見演唱會經濟帶動旅宿、餐飲與周邊商圈的外溢效果。

六合夜市總幹事詹金翰表示，演唱會元年2023年的出攤率，較前一年大幅增加了約50％，現在有超過150家的攤商在六合夜市設攤，演唱會檔期更是常常客滿，每攤都會提前備料、延長營業時間，不斷地努力之下，六合人流已經明顯回流，感謝演唱會經濟持續帶動以及市府的努力。