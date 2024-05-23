「柯建銘前幕僚」勞動部長何佩珊昔嗆綠委林淑芬！ 陳菁徽當面秀影片本人尷尬了 @ChinaTimes

立法院近日審議「國會改革」相關法案，立委陳菁徽23日質詢勞動部部長何佩珊時在12年前稱「國會被壓抑，淪為行政院立法局」，何佩珊23日備詢時表示，受邀參加國會改革的議題，是她當時的想法沒錯，時代變遷不同位置上會有不同思考，不會去否認過去的想法，但23日稱改口稱「看到條文二讀十分震驚悲傷」。

立法院社會福利及衛生環境委員會23日邀請勞動部報告。

陳菁徽播放影片指出，何佩珊12年前參加《改造國會‧終結亂象》研討會時曾說「國會被壓抑，淪為行政院立法局」；何佩珊說，12年前我還是立院助理，還在總召辦公室擔任助理，受邀參加國會改革的議題，是我當時的想法沒錯，時代變遷不同位置上會有不同思考，不會去否認過去的修法。

蘇清泉也關心此事，並提及有美國眾議員也呼籲要通過國會改革，何佩珊坦言，看到條文二讀十分震驚悲傷，希望能夠看到國際友人的呼籲。