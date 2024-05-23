美國不確定以色列是否準備好妥協，以與沙烏地阿拉伯關係正常化。美國會賣沙國F-35隱形戰機嗎？

由於美國對中國不斷在波灣擴大影響力憂心忡忡，幾個月來一直設法與沙烏地阿拉伯達成高價值國防協議。而最後即將達成的協議中，可能涉及軍售F-35 「閃電II」（Lightning II）隱形戰機。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，白宮5月20日宣布，美國國家安全顧問與沙烏地周末的討論獲得實質進展，讓兩國向敲定達成雙邊國防協議再邁進一步。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，雙方正「空前接近」達成最後協議。

儘管柯比並未列出可能協議的具體細節，可是一旦簽署，美國將正式保證，會保衛沙烏地，以換取利雅德保證，將限制或中止向中國採購武器。

據一名美國官員說，該協議的部分內容包括討論美國提供沙國F-35戰機和其他武器。雖然目前美國尚未承諾軍售利雅德5代戰機，但五角大廈官員說，由於沙烏地長期以來一直想買F-35，因此討論這款隱形戰機很重要。

至今美國軍售沙烏地F-35的主要障礙一直在於，華盛頓對以色列的義務。美、以之間有一項長期協議規定，美國出售以色列武器的性能要比賣給鄰國的武器優越。因此，華府在中東的軍售不能危及以色列「在質上的軍事優勢」。

軍事觀察家說，沙烏地因遲遲無法採購F-35，利雅德很可能尋求替代方案，改買「飆風」（Rafale ）或「颱風」（Typhoon）戰機。此外，分析家說，要是華府批准軍售利雅德F-35戰機，可以說服沙烏地和區域國家，相信美國對它們的安全承諾。此外，美國這次若是軍售沙國，不僅將確保區域威懾力，還將確保沙烏地在培訓、維修、後勤和互通性上長期依賴美國。