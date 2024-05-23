緯穎的人事案也連動緯創內部一級主管人事異動。原為緯創企業暨網通產品事業群總經理的林威遠至緯穎就任新職後，原職將由現任個人運算產品事業群暨全球供應鏈管理總經理林建良接任。

緯穎表達對博士張順來自緯穎成立至今貢獻的感謝，並說明張仍將為緯穎董事，轉任Technology Advisor後，亦會持續協助公司產品技術的研發，支持公司在技術上的前瞻創新。

緯創也表達對林威遠在緯創任職期間的貢獻表達感謝，同時對其成為緯穎新任總經理十分認同與支持。

林威遠擁有美國俄亥俄州萊特州立大學MBA學位，在IT產業擁有超過30年經驗，加入緯穎前，在緯創資通歷任多項管理職務，並成功領導跨國多功能團隊。他不僅擁有豐富的伺服器與人工智慧相關產業經驗，亦具有產品開發、銷售、供應鏈管理、客戶服務等跨領域專業背景。緯穎期在林具備的扎實產業專業與卓越宏觀視野下，帶領緯穎在雲端伺服器產業持續茁壯，並在人工智慧的浪潮下擁抱創新、再創佳績。

另接下緯創企業暨網通產品事業群總經理一職的林建良，在ICT產業具有30多年豐富資歷，憑藉其厚實的跨領域及跨國專業與管理經驗，緯創對其承先啟後，帶領團隊再創新猷，給予高度肯定並深具信心。

緯創並指出，公司對人才拔擢及持續創新一向不遺餘力，對於雙林二位高階經理人在緯創及集團迎向AI浪潮下承擔更重要職、挑戰更高成長、展現卓越價值，緯創亦相信對人才、客戶、業務及營運發展，都是最好的安排。