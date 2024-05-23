梅雨季天氣不穩定，近日時常看到大水蟻在燈源附近群聚，甚至飛進屋內，專家表示，大水蟻就是白蟻，不過牠其實不是螞蟻的一種，而是從蟑螂演化而來，屬於蟑螂的親戚；只要有一對雌雄白蟻成功飛進屋內，甩掉翅膀後就可能交配產卵，且繁殖力驚人，衍生出成千上萬隻都不是問題，晚上把家中窗簾拉上可以避免白蟻入侵。

國家自然公園管理處曾在臉書發文表示，白蟻的名字雖然有個「蟻」，不過牠不是螞蟻的一種，而是蟑螂的親戚，從2007年開始有相關研究發現，白蟻是由蟑螂演化出來，所以每年4至6月下雨天前後常看到一群白蟻，其實就等於看到一大群蟑螂。

根據《TVBS》報導，台大昆蟲系名譽教授徐爾烈表示，全世界白蟻大約有3000多種，台灣只有20多種，危害最嚴重的是「台灣家白蟻」以及「格斯特家白蟻」，黃昏後就會往有燈光的住家裡跑，這時只要拉上窗簾就能預防。

如果有幾隻跑進屋內，徐爾烈說可以拿一個水盆，裡面裝水加點清潔劑，放到燈光底下，牠就會自動跳進水裡；但若家裡飛進很多隻白蟻，就要請專業人員處理，因為牠的危害範圍很大，只要有一對雌雄白蟻飛進屋內，甩掉翅膀後就可能交配產卵，且繁殖力驚人，衍生出成千上萬隻都不是問題。