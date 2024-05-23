中共解放軍今晨7點45分開始針對台灣展開圍島演習，在台灣四面均畫出紅色演習區域，是否對兩岸空中航線造成影響？據台灣民航業者表示，今天兩岸航線均正常飛行。

不過，旅遊業者表示，雖然台灣聯外航班均不受影響，仍保持正常飛行，但是台灣旅客會產生安全疑慮，赴陸意願會降低，而來自其他國家的旅客也會受到影響，認為台灣是危險的地方，恐暫時打消赴台旅遊意願，對台灣旅遊業造成負面衝擊。

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