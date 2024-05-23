東京羽田機場今（23）日上午發生2架日本航空客機擦撞意外，載有328人、準備飛往北海道的日本航空編號503空巴客機，機翼不慎擦撞到另一架正在準備、尚未載客的空巴客機機翼，這起意外未釀成人員傷亡，不過503客機也因為事故取消航班。

23日清晨，東京羽田機場一架載有328人、準備飛往北海道的日本航空編號503空巴客機，機翼不慎擦撞到另一架正在準備、尚未載客的同款空巴客機機翼，所幸未釀成傷亡。

綜合日本放送協會（NHK）、《讀賣新聞》、東京放送電視台（TBS）報導，事故發生在日本當地時間清晨7時30分左右，日本航空編號503客機正從停機坪向後移動，準備起飛前往北海道新千歲機場，當時機上載有328名乘客及機組員。

503號客機向後移動時，左側機翼翼尖不慎擦撞到另一架正準備進入相鄰停機坪的日本航空客機右側機翼翼尖，這架客機尚未載客。

所幸這起意外並未造成人員傷亡，503客機也取消飛往北海道的行程。

已知這兩架客機均為空中巴士A350-900型，目前日本國土交通省及日本航空正在調查事故原因。