大陸東部戰區宣布，今（23）日上午7時45分開始在台灣周邊劃設多個區域，開展「聯合利劍-2024A」環台演習，局勢與2022年8月環台軍演情況類似。《中時新聞網》也整理出該次因美國眾議院前議長裴洛西來台引發的軍演情形，及當時登場的共軍武器。

大陸今宣布今明兩天（5月23日至24日），解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力在台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。並明白指出，這是「對台獨分裂勢力」謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

回顧2022年8月裴洛西訪問台灣，引發大陸強烈不滿並宣布軍演；當時於台海周邊劃設6個區域，展開為期9天的環台實彈演習，這也是解放軍首度出現在台灣本島東岸附近的操演。期間共軍出動大批海空軍武器，如052型飛彈驅逐艦、殲-16戰機、TB-001無人機等，並與國軍數度對峙；共軍甚至還發射多枚彈道飛彈越過台灣上空，引起區域緊張。此事件引起國際關注，評論為「第四次台灣海峽危機」。

直到當年8月10日，大陸東部戰區宣布演習結束。該戰區新聞發言人施毅表示，在台灣周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務，「有效檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。

而在此期間，共軍出動東風-15彈道飛彈、「長春艦」飛彈驅逐艦，最為外界矚目。

東風15飛彈：

共軍在2022年環台軍演首日，發射4枚東風-15短程彈道飛彈越過台灣上空。（圖 / 東部戰區）

共軍在2022年環台軍演首日，發射4枚東風-15短程彈道飛彈越過台灣上空，但消息竟是被日本公布，國人才得知，一度引發不滿蔡政府因應方式的政治風波。

「長春艦」飛彈驅逐艦：

有民眾爆料，高雄港外海拍攝到我中華民國成功級巡防艦（後方），「跟監」共軍052C長春艦（前方）。（記者爆料網提供）

2022年環台軍演期間，有民眾po出一張在高雄外海拍攝到我軍成功級巡防艦，跟監舷號150的共軍052C飛彈驅逐艦「蘭州艦」的震撼照片。