上完廁所沖水時蓋上馬桶蓋，能有效阻隔細菌噴濺，但一名女子抱怨，很多公共廁所的馬桶蓋都蓋著，「到底哪來的風氣啊？」更批評許多女生的生活習慣很差，她將心情PO上網抒發後，引發熱烈討論，多數人反罵她沒常識，更有人說，沖水蓋馬桶蓋的舉動，日本也積極推動，公廁都有貼告示提醒。

原PO前天於《Dcard》指出，發現公廁很多馬桶蓋都是蓋起來的，她氣罵「到底哪來的風氣啊？」在外她會避免用手觸摸公廁的物品，但最近要上廁所前，還得先用手把蓋子打開，才知道上一個人有沒有沖乾淨，不解為何部分女生的生活習慣這麼差，直呼「真的非常火大。」

文章掀起討論，多數人解釋，沖馬桶時未蓋蓋子，細菌恐順著水流噴濺，環境很容易被污染，並表示蓋馬桶蓋沖水是常識，也是好習慣，若不想觸摸馬桶蓋，可用衛生紙當作隔絕工具。

留言中也有一名女大生分享在日本所見，她表示，日本的公廁都有貼告示，提醒使用者沖水時要將馬桶蓋蓋起來，才符合衛生標準。