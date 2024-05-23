日前一名在基隆市某醫院進行監護處分的39歲簡姓男子逃離醫院四天，造成北台灣幾個縣市民眾的恐慌。簡男22日晚間落網，在鬆口氣的同時，也讓人質疑基隆市追查的速度有問題。基隆市長謝國樑23日上午受訪時表示，醫院通報速度緩慢，市府已要求衛生局深入調查，並將於本周末公布相關懲處。

謝國樑指出，簡男是從基隆市的醫院逃脫，市府認為醫院通報有速度緩慢的問題，對此市府感到抱歉，也交代衛生局要調查清楚案發當天的相關事實，並於本周末說明當天狀況並公布相關懲處。

謝國樑也強調會持續與警方共同檢討辦案的細節及流程，他認為，雖然大眾可能認為不那麼及時，但基隆市警方都努力想盡快讓嫌犯落網。

日前基隆市議會議長童子瑋表示，簡男脫逃一案凸顯了基隆市公共監視器不足、妥善率低下的狀況，希望藉此經由府會充分討論，全面盤點基隆市的監視器現狀，加強監視器妥善率。

對此，謝國樑指出，基隆市警局的監視器已經超過10年沒有更換，在他上任前，警局有5年更換計畫，第一批5年計畫受疫情影響直到2023年4月才正式開始。他深表無奈，因此他上任後，才積極推動鄰里設置監視器的補助。

謝國樑說，他提出了建置鄰里監視器，提供補助3500元的計畫，由申請的店家或民宅負擔電費及網路費用，目前每里都有約20至30支以上監視器，這也是為了因應警方監視器冗長的建置期，由政府及民間共同合作補足實際的需求。