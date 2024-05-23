海巡署提供

解放軍東部戰區本(23)日宣布，將在臺灣周邊執行「聯合利劍-2024A」演習，海巡署已於第一時間掌握相關資訊，完成海上部署，並協同國防部運用聯合情監偵手段，掌握周邊海域目標動態，持續保持高度警覺、嚴密監控，本署將以堅定的態度捍衛國家主權及安全。

據了解，海巡署包含4000噸級的大型巡防艦、安平級艦均已在本島及離島完成待命部署，針對逼近24海浬外共艦，以及外離島的海警艦艇進行監控及驅離任務。

圖為海巡艦去年4月監控解放軍馬鞍山號巡防艦資料照。(海巡署提供)

圖為海巡艦去年4月監控解放軍南京號飛彈驅逐艦資料照。(海巡署提供)

海巡過去主要以海上執法為主，但近年因應情勢，政府已將海巡打造成「第二海軍」協助作戰。由「海巡署戰時納入國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範」指導。

圖為海巡艦去年4月監控解放軍南京號飛彈驅逐艦資料照。(海巡署提供)

據了解，國防部與海巡署在近年來資源積極整合下，透過分享情資及執行聯合情監偵任務，早已強化雙方協同應處海上突發事件之能力。海軍與海巡平時建立作戰默契，戰時依國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範，將海巡艦艇納入國軍作戰序列，依令執行聯合作戰任務。