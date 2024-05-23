大陸田徑女神夏思凝，因為有著神似南韓女神IU的外貌，被封為「田徑界 IU」、「第一美體育女神」等稱號。近來她參加比賽奪冠，官方立刻在網路上釋出多張修完圖的精美照，卻被人質疑夏思凝當天根本是素顏出鏡，網友曬出一旁側拍的無修圖照，兩者對比相差甚大。

夏思凝是參加2024全國田徑大獎賽蚌埠站女子100公尺跨欄，由於起跑時偏慢，過程中不斷追趕對手，好在不負眾望以13秒41勇奪冠軍。賽事照片曝光，只見她近距離接受媒體採訪，皮膚白皙吹彈可破，不見任何瑕疵。不過一名網友曬出在一旁拍下的無修圖受訪照，經過對比後，只見臉蛋不僅沒那麼精緻，膚質也非完美無瑕，極度落差的模樣遭網友開酸：「以為網紅嗎」、「根本不同人吧」，但有不少人緩頰：「變得比較清純，更美了」。

夏思凝未修圖照曝光。（圖／時尚音浪花小娛 微博）

不過夏思凝的爭議並非只有這樁，她先前穿著高衩田徑褲參賽，不少人認為太過暴露可能容易走光，甚至質疑她在搏取鏡頭關注。對此，教練團出面澄清，指出穿高衩褲能減少摩擦力和風阻，藉此提升些許速度，加上比賽時裁判也沒有任何意見，代表穿著沒有違規，呼籲大眾應該關注力放在比賽上，而不是一昧地將某些事情放大，導致運動選手受到不必要的影響。