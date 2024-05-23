知名直播主Toyz（劉偉健）因販毒案遭判4年2個月定讞，而在他入獄隔天，女友篠崎泫發文寫下「這世界充滿惡意」後就無更新動態。直到23日凌晨，她再度發文用51字透露近期的心境。

篠崎泫在Threads無奈寫下：「既視感，無助、無能為力、恐慌、心力交瘁、有苦難言…這幾天的種種下來，第一次感受到，原來被網暴，算小事了」。這恐怕是因為Toyz入獄前高調認愛，證實今年確實已經與篠崎泫在一起了，「我喜歡她，但以前不敢追她，因為有案子卡身上，不想拖累別人」。但如今酸民卻把砲口對准篠崎泫「為何跟販毒仔在一起」，甚至掀起退追潮，讓她備受壓力。

篠崎泫23日凌晨在Threads發文透露最近的心聲。（圖／翻攝自篠崎泫Threads）

篠崎泫的發文讓粉絲們看了心疼，有人留言安慰她：「辛苦妳了，還要面對這些是非」、「可以的話，希望妳可以暫時不要看這些，去沒人認識妳的國度放個假」。而一早，篠崎泫已經將Threads帳號設為不公開。

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篠崎泫認心力交瘁。(圖/中時資料照)