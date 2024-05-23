危機出現最能考驗能耐，有些人沉著應付，也有些人方寸大亂，《搜狐網》分析3星座平日看起來很可靠，但碰到事情就亂了套，讓周圍的人大感意外。

▌天秤座

天秤座第一眼給人很可靠的感覺，彷彿無論遇到什麼都能夠順利解決，可是事實恰恰相反，他們是最膽小的人，只要一遇到一點點小事，就會不知所措，內心焦急不安，久久無法平靜。

▌巨蟹座

巨蟹座溫柔，內心極其敏感，很在乎別人的感受，說白了就是缺少主見，本來自己心中已有腹案，但聽完他人建議之後，會馬上改變主意，這還算小事，一旦遇到大事，巨蟹的不可靠就會表現得淋漓盡致。

▌牡羊座

牡羊座火氣大，做事十分衝動，總是不計後果，想到什麼就做什麼，譬如別人請他們幫個忙，他們肯定想都不想就答應下來，可是做到一半才驚覺原來自己不能夠完成，就會開始不知道怎麼跟別人交待。

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