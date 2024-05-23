針對中共宣布共軍東部戰區於23日及24日，在台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」軍事演習。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，從目前已公布的演習範圍與內容，可看出這是以武力犯台作戰各階段為場景的演習，且演習課目可能包括對外、離島的「封控作戰」，甚至是「近岸島嶼突擊作戰」，這是2022年8月與2023年4月的二次圍台軍演中，並未演練的項目。揭仲，中共演習名稱是「聯合利劍－2024A」，可能代表這是「系列演習」中的第一個。一名退將也表示，這次是中共軍演A，不排除以後可能有「B」，「C」。

揭仲指出，共軍東部戰區所公布的演習內容中，「聯合海空戰備警巡」與「聯合奪取戰場綜合控制權」，加上在台灣周邊所劃設的演習區範圍，應該就是在演練各軍兵種於台灣周邊實施「聯合封鎖作戰」，以切斷我方對外的海空聯繫，並遲滯、阻止我海空軍主力的調動，破壞國軍的海空軍的戰力保存計畫；而「聯合精打要害目標」，應該就是演練「聯合火力打擊作戰」，攻擊的目標除了國軍C4ISR系統的重要設施與關鍵節點，也包括以海空兵力捕捉、殲滅國軍進行戰力保存的海空軍主力。

揭仲說，至於「島鏈內外一體聯動」，代表共軍試圖在武力犯台的過程中，盡早將強大的海空軍戰力投送到台灣東部的西太平洋戰術位置，除切斷我對外海空聯繫，也要提升「聯合火力打擊作戰」的效果，對在西太平洋實施戰力保存的國軍艦隊，與空軍在花蓮佳山及台東石子山的坑道基地，進行直接打擊。揭仲認為，從20日及21日二天，中共分別有8艘與7艘軍艦在台灣周邊活動，不排除就是在演練正式開戰前，先讓艦隊主力通過戰略水道，進入台灣東部戰術位置的先遣行動。

至於軍演地區除了台灣海峽，台灣北部、南部及東部外，也包括金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島等外離島。揭仲研判，從相關的演習區來看，可能是共軍針對武力犯台的先期作戰與輔助性作戰，包括對若干外離島的「封控作戰」，甚至是對東引的「近岸島嶼突擊作戰」，這是2022年8月與2023年4月的二次圍台軍演中，未演練的項目。

揭仲解釋，根據共軍對武力犯台的相關討論中，對不同外離島有不同的做法，某些外離島可以在清除島上若干重要設施後，採取圍而不打的「封控作戰」；但東引可能就要在先遣作戰的過程中，實施「近岸島嶼突擊作戰」先期奪取，以免東引的防空飛彈與反艦飛彈攻擊共軍從浙江南下的機群與艦隊。

揭仲強調，雖然東部戰區宣布的演習時間只有23日及24日，但由於演習名稱是「聯合利劍－2024A」，可能代表這是「系列演習」中的第一個，中共不排除在這次演習結束後，視各方反應再推出後續的演習，或許就是在中國大陸東南沿海實施「聯合登島作戰演習」與相關的動員演習。