受到地緣政治風險、央行買盤及降息預期等因素刺激，黃金價格屢創新高，連帶刺激貴金屬白銀大漲，今年至今已上漲33%，飆升至11年來的高點，專家持續看好後市，預測白銀價格往上衝的機率相當高。不過，周三黃金及白銀價格皆回落，出現獲利了結狀況。

綜合外媒報導，金融交易平台FXTM富拓分析師Lukman Otunuga認為，與黃金相比，白銀相對便宜，目前約需要76盎司的白銀才能買一盎司的黃金，等於價格差距達76倍，過往的平均水準是68倍，預測白銀有延續漲勢的空間。

此外，數據顯示白銀可能出現供應短缺的問題，今年的缺口有機會達到史上第二大規模，尤其現階段工業消費量龐大，整體缺口會比前一年擴大17%，此狀況恐會進一步推高白銀的價格。

報導提到，白銀是發展潔淨能源技術與設施的關鍵原料，當全球推動能源轉型，市場對白銀的需求也大幅提高。白銀周一觸及11年高點後出現回檔，周三下跌超過3%，黃金的跌幅也超過1%，出現獲利了結氣氛。

分析師Everett Millman指出，延遲降息、未實現的經濟衰退擔憂以及西方投資者的拋售，均拖累黃金價格。