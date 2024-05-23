在中捷砍人事件中有16人見義勇為，台中市長盧秀燕說，許多乘客協助危機處理、壓制嫌犯，市府除將公開表揚也提供終身免費搭乘捷運。（林欣儀攝）

台中捷運21日發生洪姓護理生砍人事件，事發當時列車上許多乘客見義勇為、與嫌犯搏鬥，最終壓制住洪男，台中市府昨表示將給予見義勇為的乘客終身免費搭乘捷運優惠，經調閱刷卡記錄與捷運站、列車內的監視記錄，終於找出16名將受表揚者，包括受傷的長髮哥許瑞顯及雨傘哥、短髮男等。

台中市議員陳文政表示，洪姓男子1周前就買好行兇刀械，選擇到台中犯案是因為北捷人太多、高雄是民進黨執政縣市，才決定到台中犯案藉以凸顯廢死議題，他問警察局是否真如外界所言？警察局長李文章說，他不知道這些訊息是從哪裡來，也不清楚為何選擇台中犯案，但此案應為隨機犯案。

至於市府昨天公開表示將表揚在砍人事件中英勇救人的英雄，這些中捷英雄該如何選擇？市長盧秀燕說，許多乘客協助危機處理、壓制嫌犯，市府除將公開表揚也提供終身免費搭乘捷運，至於是哪些人可獲得表揚，她有交代相關單位要從寬認定，經中捷及警方比對列車內、車站錄影畫面及刷卡資料，目前確定有16人都可獲得表揚。

盧秀燕說，這16個中捷英雄包括與洪姓嫌犯搏鬥的長髮哥許瑞顯，以及雨傘哥、短褲男、扭耳姐，另外協助按警鈴通報的橘衣姐、白衣哥、協助攝影的攝影哥等，16人中有10個人已經比對確認身分，其他6人因事後就離去，仍在確認身分中，市府會繼續找尋聯絡他們。

盧秀燕強調，她也代表市民感謝這些勇於壓制嫌犯、協助危機處理的乘客們，此事顯示不只是有媽媽市長守護台中，台中人也都有高度團結意識，每個台中人都會守護台中。