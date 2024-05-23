中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹23日7時許宣布，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，包圍台灣軍演離花蓮最近，傅崐萁帶了一大團到中國大陸去，卻看到中國大陸的環台聯合軍演，靠花蓮最近。

吳思瑤指出，這些國民黨的人，一味的願意當傳聲筒，最堅強堡壘必須從內部攻破，毛澤東說，不打沒有把握的仗，永遠是從內部來攻破，早在2月習近平就已經揭示，傅崐萁可能擔任總召，中國大陸掌握情報，下達指示，有效利用這兩人統戰佔領台灣，這是習近平因應韓國瑜成為立法院長，傅崐萁成為總召的指示，中國要打一場有內應的仗。

民進黨立委沈伯洋指出國台辦針對台獨勢力的懲戒，最主要是選在外賓準備離開的時間，裴洛西來台也是如此，重點是中國大陸對台灣策略，首先就是軍演和藐視國會罪，讓台灣沉浸在抗爭當中試圖製造國內暴力事件，使得焦點不會在中國大陸，他們從2月到現在的作為，一直到現在國會抗爭，都是在中國大陸的算盤當中。