藍白聯手力拚國會改革五法修法，民進黨立院黨團總召柯建銘22日預告，未來一定會提出釋憲，在宣告合憲前，賴清德總統恐不會赴立院國情報告。柯建銘今天表示，總統是憲法的守護神，憲法增修條文第四條，總統「得」來做國情報告，總統不是來被質詢的，這寫得很清楚，藍白毀憲亂政，大家看得懂在亂搞，「至於賴總統，當然尊重他自己決定，我不能代為回答。」

民進黨團今早舉行輿情回應記者會。對於昨日的說法，柯建銘再度表示，總統是憲法的守護神，沒有一個人可以站在憲法對立面，我們是憲政體制，最重要的憲法守護者當然是賴總統，用這觀念來看待的時候，昨天有媒體問國情報告現在通過以後，賴總統會不會來立法院做國情報告，賴總統在選舉乃至於到目前為止，所有回應只有一種，在合法合憲狀況，一定樂於到立法院國情報告，開創的歷史時代，展現新的歷史態度。

柯建銘說，昨天有媒體問他，當然是這樣的回答，「我不能代表賴清德回答任何問題，但相信賴總統是憲法守護神，自有他的判決與抉擇。」只是說這個觀念底下，假如你我都是總統的時候，你會如何看待這個事情。

柯建銘強調，總統是指派行政院長對立法院負責，來做施政報告，立法院對於行政院長有質詢的權利，這是憲法增修條文所明訂清楚的，行政院是最高行政機關，權力分立，總統是來做報告，所以憲法增修條文第四條，總統「得」來做國情報告，總統不是來被質詢的，這寫的很清楚。

柯建銘說，國民黨今天通過的違憲法案，也是國情報告，不是「國情被質詢」，哪來總統可以即問即答，又要書面答覆，現在國民黨創設藐視國會罪，虛偽陳述要課以刑責，總統不就刑事訴究，但卸任以後可以立即偵辦，當年他告前總統馬英九就是如此。

他續指，藍白可以運這個連結概念，總統國情報告要即問即答，虛偽陳述藐視國會要課以刑責，總統卸任後馬上變成官司，這邏輯完全不通的，藍白毀憲亂政，大家看得懂在亂搞，「至於賴總統，當然尊重他自己決定，我不能代為回答。」