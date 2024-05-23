搭火車或捷運遇到人擠人的狀況，背包該怎麼背曾多次被討論。一名網友詢問，為何台灣人在搭電車時不把包包背在胸前，像日本人那樣方便他人通行，難道不覺得自己可能妨礙到別人嗎？問題引發兩派網友激烈討論，有些人認為日本人的習慣很好，但也有住在日本的網友吐槽說，不是所有日本人都這樣，別再提到日本就自動戴上美好的濾鏡。

一名網友昨在臉書社團《爆廢1公社》上分享，台灣人搭乘大眾運輸工具時，即使車廂乘客眾多，多數人還是會把包包背在身後，讓原PO好奇「這樣不會妨礙他人通行嗎？」為何大家不學日本人把背包背在胸前？在日本搭車不這樣做，很有可能被翻白眼。

貼文引起網友討論，兩派人吵翻，有些人認為日本人搭電車時將背包背在胸前的習慣很好，不僅方便他人通行，還可以避免被偷東西；但也有人認為，只要不妨礙到別人就好，後背包就是要背在身後，不用什麼都說外國比較好。

另有在日本生活的網友吐槽，在日本生活過的人就會知道，不是所有人搭電車都會把包包背在胸前，不要每次講到日本就自動戴上濾鏡，只能說每個地方都有體貼的人，也有圖自己方便的人。