桃園一名男子從2018年起對就讀國小五年級的女兒撫摸胸部及私處，並強迫女兒替他口交，最高法院念及他坦認犯行之犯後態度依強制猥褻罪共18罪各判刑7月，及強制性交罪92罪各判刑3年2月，定其應執行有期徒刑12年8月，全案定讞。

男子在2018年、2019年11、12月間某日晚間6時許，在桃園市楊梅區之住處，以徒手撫摸就讀國小的女兒胸部，2019年9月至20019年12月底某日晚間6時至7時許，以每週1次之頻率，在上址住處，徒手撫摸女兒私處外部，對猥褻行為，共17次。

2020年1月至2021年9月底某日晚間6時至7時許，他以每週1次之頻率，在住處先徒手撫摸女兒私處外部或胸部，再要求女兒以嘴巴為其口交共92次。

一審及二審斥責他罔顧人倫綱紀，為逞一己私慾而對被害人為性交、猥褻之舉，對A女之身心造成無可磨滅之傷害，恐損及日後對正確兩性關係及家庭觀念之認知與觀感，所生危害甚鉅。

歷審念及他坦認犯行之犯後態度，分別量處有期徒刑7月（共18罪）、3年2月（共92罪），定其應執行有期徒刑12年8月，他不服提上訴，最高法院駁回確定。