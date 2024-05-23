不少人都有痛風的問題，一發作起來讓人相當難受，到底痛風患者該怎麼吃？對此，營養師程涵宇列出8款痛風地雷食物，包括海鮮、魚類、內臟、紅肉、含糖飲料，以及所有酒類，都最好少碰為妙。其中她提到，每天喝1瓶罐裝啤酒的人，比不喝酒者高出約5成機率會得痛風，值得特別注意。

程涵宇在個人粉專及部落格撰文表示，痛風不是老年人專利，40歲以下年輕人因痛風困擾求診的人數有增多趨勢。另外，痛風經常伴隨著「三高」，即高血壓、高血脂、高血糖，還有肥胖出現，導致健康風險大增。針對痛風患者，程特別整理出以下8種地雷食物，最好少碰為妙：

1、海鮮：包括貝類、蝦子、螃蟹、花枝等，都屬於高普林食物，應適量吃、減少吃，以降低痛風發作風險。

2、魚類：一般人要多吃魚，但在痛風的人身上則反之，特別是鯖魚、鮪魚、鮭魚、白帶魚、虱目魚等，都最好避免。

3、內臟：豬肝、大腸、牛雜都是高普林食物，攝食過多會導致尿酸增加，從而誘發痛風發作。

4、紅肉：牛肉、豬肉、羊肉都是高普林食物。吃較多動物性蛋白質（不包含乳製品）會導致尿酸代謝紊亂，增加尿酸結石形成。

5、含糖飲料：所含的高果糖糖漿是造成痛風的元凶之一。有研究就發現，每天1罐含糖飲料會讓女性痛風風險增加7成；每天2罐以上，痛風風險高達239％。若想喝手搖飲，無糖茶飲是較好的選擇。

6、肉湯：排骨湯、拉麵湯、火鍋湯都要避免，尤其在急性痛風期更不能大量食用。

7、高油食物：速食、培根、香腸、五花肉等加工食品。吃太多高油脂食物不僅會影響普林代謝、變胖，還會改變腸道微生物群組成，導致好菌減少，從而加重痛風性關節炎。

8、所有酒類：研究發現，每天喝355毫升啤酒（1瓶罐裝啤酒約330毫升）的人，比不喝酒者高出約5成機率會罹患痛風。啤酒除了本身高普林外，酒精在代謝過程中產生的乳酸會和尿酸競爭排出體外，從而降低尿酸排出量，增加痛風機率。

至於不喝啤酒改喝其它酒是否可以？程涵宇說當然不行，根據2015年的美國醫學雜誌研究指出，喝任何種類的酒都會增加痛風發作的風險。

另外，痛風可以吃豆類嗎？程涵宇說明，基本上蛋奶素沒問題，奶類要選低脂，豆類可以吃，豆漿也可以喝。

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