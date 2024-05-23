立法院會近日爆發朝野衝突，萬名民眾在立法院前抗議黑箱；前立委鄭運鵬指出，大家在質疑藍白黨團時，別忘了要民眾黨主席柯文哲出來面對；對此，民進黨立院黨團總召柯建銘指出，黃國昌是全民公敵，從這個角度來看，立法院搞成這樣，國民黨要負責，朱立倫要負責，柯文哲也要負責，你提名黃國昌，還有一個人更重要就是韓國瑜，他是最後把關者，行政中立就沒事了。

柯建銘指出，民眾黨內部矛盾不予置評，立法院搞成這樣，國民黨要負責，朱立倫要負責，柯文哲也要負責，你提名黃國昌，還有一個人更重要就是韓國瑜，他是最後把關者，行政中立就沒事了，所有行為都在破壞國家，摧毀國家憲法，沒收整個民主，這些人都是賣台集團，國民黨要回答，有這麼急嗎？

柯建銘呼籲，按照程序大家就不會吵架，我們謙卑要求希望照程序，絕對少數服從多數，有合法程序我們絕對少數服從多數。

柯建銘補充說道，韓國瑜還說支持貫穿中央山脈，身為立法院長，要退出政黨，要行政中立，自己領銜提違憲法案擺明破壞憲政體制，立法委員只有審查預算權利，正副院長公開破壞憲政體制，國會就是最後的破壞者，這都是跟中國大陸串通好的套路，韓院長希望你可以回應。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，黃國昌和柯文哲距離一定越來越遠，意見不用團進團出，但是黃國昌領導的民眾黨跟國民黨零隔閡，已經沒有藍白，都是大陸黨，要擔心的是當兩黨零距離崩壞台灣民主，大家可以清楚看到跟人民距離越來越遠。