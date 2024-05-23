高雄楠梓區楠梓新路一家五金百貨賣場行22日晚間發生嚴重火警，業者指稱有女童玩打火機釀禍，事後自稱是業者的女兒在地方社團留言，表示現在說什麼也沒用了，家父心血全沒了，文中透露無奈心情；不過警方表示，已通知店家、女童及家屬等相關人員說明釐清，詳細起火原因仍需由消防局火調科調查鑑定。

警消人員於22日晚間9時37分獲報，指楠梓區楠梓新路發生火警，消防局共出動12車24人前往搶救，趕抵現場時，發現失火宅是一間在地知名五金行，由於火勢猛烈，楠梓及附近左營、仁武等地區居民都反映聞到臭味，火勢終於在2小時後撲滅，幸未造成人員傷亡。

自稱是業者女兒的一名女子，事後在地方社團留言，表示五金行是她家開的，起火原因是客人的小孩去櫃檯偷拿打火機去煙火區玩，結果一發不可收拾。

女子無奈表示，「小孩不要只會生，更要會管會教，但現在說什麼也沒用了，家父的心血全沒了」，希望肇事者能扛起責任，不過仍由父親決定是否索賠，她身為兒女也只能生氣而已。

網友看完紛紛留言，有人表示一定要告，不能這樣算了！也有人說這太扯了吧，但那個家長該負的責任還是要負吧！不過也有網友要女子換個角度想，至少火警沒有人傷亡，算是不幸中的大幸，還好家人都平安。

楠梓分局表示，業者指稱有女童玩打火機釀禍情事，分局已通知店家、女童及家屬等相關人員說明，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。