根據新華社報導，23日7時45分開始，中共解放軍東部戰區位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展聯合演訓。國民黨立委賴士葆直言，賴清德總統左邊明顯要搞台獨，右邊說要恢復觀光、陸生，但中共在意的就是不可以搞台獨，賴清德卻對大陸強硬，那大陸自然強硬。不過賴也說，對大陸軍演表示遺憾也不歡迎，現在兩岸關係已經不好了，這樣只是徒增人民反感。

賴士葆說，賴清德520就職演說後，大陸官方連續兩天批他走新的兩國論，賴清德就職演說就是一步一步走向台獨，他並沒有按照憲法規範走，更莫名其妙的是，他完全不提兩岸人民關係條例，蔡英文當總統時，是憲法以及兩岸條例並陳，賴不如蔡，對大陸強硬，那大陸自然強硬。

賴士葆呼籲，賴清德剛上任應該要有善意表現，大家觀察的就是赴陸團禁令什麼時候取消，生效日6月1日馬上到，說要看大陸要不要放，雙方都要彼此先釋善意，賴清德應該把6月1號的禁團令先取消。

立委王鴻薇也說，賴清德就職演說，確實展現比蔡英文更衝、更獨的立場，未來兩岸關係並不樂觀，但兩岸應該要有健康的對話空間，今天的環台軍演國民黨也不樂見，民進黨包含側翼一定會把抗中保台老哏拿出來，但大陸是針對賴清德就職演說，國民黨還是希望兩岸和平，不要任何兵凶戰危。