中捷砍人案洪姓凶嫌過去曾在高雄1家醫院實習過，高市議員李亞築今（23）日指出，未來他若提出申請恢復實習，高市府該怎麼面對？市長陳其邁表示，依個案逐案認定，假如說有刑事犯罪，不可能在高雄市立醫院工作。

洪嫌是高雄1所護專生，今年2月曾到高雄某醫院實習，曾獲病人家屬公開感謝就醫期間的「悉心照顧」，但4月因受不了壓力而申請暫停實習，未料休息1個月後竟發生憾事。校方說，洪嫌未來若要恢復實習，須經過醫生評估。

李亞築今在高市議會質詢時關心此案，她指出，洪嫌實際犯罪事實明確，未來有適合回歸醫療體系嗎？因為醫院多半是體力比較不好或是沒有辦法防衛的病患，如果他提出要恢復實習，高雄市怎麼去面對？

陳其邁答詢時回應，洪嫌現在被羈押當中，假如說刑事犯罪事實，不可能在高雄市立醫院工作，不論市立或私立醫院用人的時候會有其考量，院方會再三評估，這個都按照有關法令進行，會依個案逐案來認定。