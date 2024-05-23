導演魏德聖最近上法國網紅「酷的夢」節目，被問「台灣電影為何在國外不紅？」，魏德聖無奈回應：「因為我們選擇台積電！」結果爭議發言慘被炎上，還遭名嘴痛批「無知」。對此，魏德聖今(23日)透過「果子電影 x 米倉影業」官方臉書公開道歉，坦承失言，說自己將會親自拜訪台積電，也會免費邀他們的員工看電影，表達歉意。

整起事件是因為魏德聖先前接受「酷的夢」訪問，「為什麼台灣電影在國外比較不紅？」結果魏德聖指出，影視是最容易塑造文化認同的媒介，和人民生活的關係很大。國家正值經濟起飛時，南韓選擇發展娛樂產業，成功達到行銷全球的目的；反觀台灣，則將發展重心全力擺在科技業。魏德聖說：「我們選擇台積電，台積電跟我有什麼關係？關係是什麼？沒有關係！這是我最無力感的地方。」

魏德聖發聲明致歉。（圖／翻攝自果子電影 x 米倉影業臉書）

影片一出，魏德聖言論慘被炎上。他今（23）日在臉書發文正式道歉，表示「關於『Ku's dream酷的夢』Podcast節目受訪中，說出過於武斷的話，誤傷了台積電，雖有前因後果，但造成傷害，是不爭的事實。」除了表達誠摯歉意外，他也會付諸於行動，親自登門道歉。

魏德聖說，之後會免費邀台積電員工看電影，希望藉此事件讓台灣的科技和文化碰撞出美麗的火花。網友回應：「加油，繼續支持」、「互相理解跟尊重是彼此共好的要件，台積電也是很重視文化的，希望你們彼此都好好的」、「公司名稱太紅，大家難免過度解讀，台積電不可能在意的」、「台灣可貴的地方就是言論的自由」。