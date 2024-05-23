國會改革法案爆發衝突，彭博在報導與介紹這起爭議事件時分析，台灣執政黨的支持者當前正在抗議親中國反對派，企圖限制總統權力的舉動，若法案通過將使賴清德總統難以治理身處中美角力中心點的台灣島。對此，民進黨立委沈伯洋指出，藐視國會罪是立法院要把行政院的官員壓在地上磨擦，最主要是針對政務官，之後運用法條會以政務官為主。

沈伯洋解釋，總統權利還是外交國防，如果要削弱總統權力，還有另一個法律就是「國家安全戰略法案」。

沈伯洋說，國台辦清楚指出軍演是針對台獨勢力以武謀獨，並有兩個重點，第一，選擇外賓離開的時間，與當時美國眾議院議長裴洛西訪台的時機一致。

沈伯洋提到，中國大陸對台策略一個是嚇、一個是耗。他說明，不管是軍演或是藐視國會罪屬於「嚇」，「耗」則是沉浸在抗爭當中，試圖製造國內暴力事件，使得所有焦點不會往中國方向移轉。他說，不能單單只看軍演，而是從2月到現在的作為，包括法律權限擴張、金門事件，一直到散播假消息，到現在國會抗爭都是在中國的算盤中。