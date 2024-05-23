86歲知名「皇家攝影師」侯賽因（Anwar Hussein）帶著兩個兒子，也就是44歲的薩米爾（Samir）和43歲的札克（Zak），首次在英國展示他們拍攝的黛安娜王妃及其家人精彩照片，並講述了每張照片背後的故事。

《太陽報》報導，侯賽因拍下許多黛安娜王妃值得紀念的時刻，如她與兒子威廉和哈利在西班牙馬略卡島（Majorca）度假照片。侯賽因回憶起當年，黛安娜愛子心切，曾試圖安排兩位王子與他的兩個小孩一塊玩耍，但卻沒有實現。

1997年，黛妃訪問巴基斯坦時，被拍下這張她抱著一名罹癌兒童的照片。札克說：「我父親拍下這張清晰的照片。她參觀了一家癌症醫院，包括這個男孩在內，見過所有的孩子。」後來，黛安娜告訴侯賽因，「在你拍的所有照片中，這可能是我最喜歡的一張。」

Remembering Princess Diana on her death anniversary...a tribute to her compassion for those suffering around the world...showing her support for Imran Khan's cancer hospital...for his dream to provide equitable access to quality cancer care in Pakistan regardless of one's ability… pic.twitter.com/xklFoHQV0B — Mariam Khan (@mariamibkhan) August 31, 2023

1992年，查爾斯和黛安娜沒有按計畫參觀印度泰姬瑪哈陵，「黛安娜最終獨自在這座巨大的愛情紀念碑前擺姿勢，這張照片展現了她當時的孤獨。」不過，這張照片最後成為一張充滿標誌性的照片，而這張長凳現在被稱為「黛安娜長凳」（Diana bench）。

1994年當時的查爾斯王子承認對妻子不忠，黛安娜勇敢地穿著這件被稱為「復仇禮服」（Revenge Dress）的黑色禮服，參加了名利場派對（Vanity Fair party），札克感嘆道，有時候他身為一名攝影師，拍照的當下並沒有意識到自己正在記錄歷史，「就像我父親在查爾斯上電視承認出軌的那天晚上，拍下這張黛安娜穿著復仇禮服的照片般。」