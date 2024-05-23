86歲知名「皇家攝影師」侯賽因（Anwar Hussein）帶著兩個兒子，也就是44歲的薩米爾（Samir）和43歲的札克（Zak），首次在英國展示他們拍攝的黛安娜王妃及其家人精彩照片，並講述了每張照片背後的故事。

《太陽報》報導，侯賽因拍下許多黛安娜王妃值得紀念的時刻，如她與兒子威廉和哈利在西班牙馬略卡島（Majorca）度假照片。侯賽因回憶起當年，黛安娜愛子心切，曾試圖安排兩位王子與他的兩個小孩一塊玩耍，但卻沒有實現。

1997年，黛妃訪問巴基斯坦時，被拍下這張她抱著一名罹癌兒童的照片。札克說：「我父親拍下這張清晰的照片。她參觀了一家癌症醫院，包括這個男孩在內，見過所有的孩子。」後來，黛安娜告訴侯賽因，「在你拍的所有照片中，這可能是我最喜歡的一張。」

1992年，查爾斯和黛安娜沒有按計畫參觀印度泰姬瑪哈陵，「黛安娜最終獨自在這座巨大的愛情紀念碑前擺姿勢，這張照片展現了她當時的孤獨。」不過，這張照片最後成為一張充滿標誌性的照片，而這張長凳現在被稱為「黛安娜長凳」（Diana bench）。

1994年當時的查爾斯王子承認對妻子不忠，黛安娜勇敢地穿著這件被稱為「復仇禮服」（Revenge Dress）的黑色禮服，參加了名利場派對（Vanity Fair party），札克感嘆道，有時候他身為一名攝影師，拍照的當下並沒有意識到自己正在記錄歷史，「就像我父親在查爾斯上電視承認出軌的那天晚上，拍下這張黛安娜穿著復仇禮服的照片般。」

文章來源：DIANA'S TEARS Princess Diana’s favourite photograph revealed as part of new exhibition that captures iconic snapper’s images of royals
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