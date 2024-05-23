台中捷運21日發生洪姓男子砍人事件，引發社會關注，台中市議員23日持續關心此事，要求市府應加強捷運、公車等大眾運輸的安全維護。台中市長盧秀燕表示，不只公車、捷運，她過去搭高鐵也曾遇到炸彈恐嚇事件，高鐵或其他大眾運輸都可能產生危害，「這是國安議題，要去努力」。

台中市議員陳文政、黃佳恬23日在議會質詢指出，鄭捷事件發生10周年，中捷21日又發生砍人事件，且兩次情況都是嫌犯大搖大擺進去車廂，顯示大眾運輸的維安10年來沒長進，就算嫌犯帶手槍、手榴彈進去車廂，可能也都沒人注意到，擔心萬一哪天東京攻擊事件發生在台中也很難預防、應變。

陳文政說，台中市是全台第二大城市，更是中部第一大城市，每天有許多人活動，提升中捷安全是第一要件。

盧秀燕表示，她對這樣的攻擊事件感同身受，因多年前搭乘高鐵到立法院質詢，就曾在高鐵上碰過炸彈事件，那應該是第一次在軌道上有炸彈的，列車在中間停駛；台灣是自由國家，不會隨時去搜查每個人的隨身行李，且因為搭乘高鐵、捷運的人多，也無法像機場一樣一個一個安檢，如何避免極少數人惡意攜帶凶器及犯案，市府會集思廣益。

盧秀燕強調，這類的事件不只可能發生在捷運，高鐵、台鐵及各縣市捷運或公車、其他大眾運輸系統都可能產生這樣的危害，也因此，這是國安議題，尤其極少數人有不同想法或情緒上有問題，這些事件發生比例看來越來越高，應該要去努力。