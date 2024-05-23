直播天后「丟丟妹」李明珊，深耕直播圈8年。去年與前夫王心正結束3年婚姻，將「丟丟妹」品牌經營權等所有一切交給前夫，等於痛失多年心血。她今（23日）宣布「丟丟妹」商標與「丟丟妹」FB直播平台終於回到她手上，正式將「樓頂揪樓下」和「丟丟妹」兩大平台逾155萬粉絲數，一併納入李明珊的直播事業版圖，算是她下月4日生日前夕提前收到的最感動生日大禮。

李明珊上一次現身「丟丟妹」粉專直播已是2022年11月初的事，因為婚變陷入人生低潮而離開台北土城傷心地。直到2023年3月正式簽字離婚與前夫分道揚鑣，她隨即5月在台中另闢「樓頂揪樓下」直播新事業，一切從零開始挺過來，至今剛滿一年。

李明珊拿回「丟丟妹」商標。（圖/樓頂揪樓下提供）

她曾默默給自己許了新年願望：希望失去的能重新拿回來。「丟丟妹」商標原本歸在她前夫名下，然而前夫因個人因素退出「丟丟妹」體系後，平台和商標都轉予新股東經營管理，但這段期間新股東並沒放棄向她接觸，積極期盼「丟丟妹」物歸原主並聯手共創事業榮景。雙方經過多次協商溝通，終於在日前達成共識，正式宣布迎接李明珊「回娘家」，也讓她的願望得以實現。

李明珊表示，會更積極讓直播事業版圖走向國際，她將於6月帶隊遠赴日本直播，「丟丟妹平台將定位為『丟丟妹Select』質感選品平台，主攻日韓精選產品、小家電、廚房居家用品、生活創意小物、各種零食、美容等等，除了要高質感也要CP值兼具。『樓頂揪樓下』平台則維持海鮮肉品冷凍生鮮食品主題，也同時規劃一系列海外產地直播」。

由於接下來旗下兩個平台都會看到她直播叫賣身影，一個人分身乏術且任重道遠，未來不排除吸收更多藝人與培養更多直播主加入團隊合作，再創事業高峰。