日股邁向新格局，日經225指數正式突破4萬點大關，創下35年來新高，日本央行也宣布結束負利率時代，迎來17年來的首度升息，日本經濟將脫胎換骨，成為日股亮點投資機會可期。國內投信業者表現積極，復華投信聚焦在日本具有護城河優勢龍頭企業的ETF 「00949 復華日本龍頭」，預計6月12日開始募集。

復華投信新金融商品部副總經理廖崇文表示，日本經濟可從經濟、政策及資金等3方面分析。經濟面而言，多數人認為日本整體經濟將於下半年好轉，企業獲利創下新高，將帶來很強的消費動能；政策面則是日本東京證交所，於去年(2023)推出一系列企業改革措施，盼上市公司能夠提升股東價值，如股利發放，大幅提升企業價值。

復華投信新金融商品部副總經理廖崇文表示，日本經濟變好，企業獲利創下新高。(中時新聞網攝)

資金面的部分，因中美貿易紛爭，以及日本半導體、設備、傳統製造業及娛樂等強項，逐漸受到外資青睞，更促使股神巴菲特於去年開始加碼日本，因此復華投信看好資金在未來幾年會持續湧入日本。

他補充，投資日本找大型龍頭股是最好的選擇，若是具有國際競爭力、護城河優勢的龍頭股更是強中之強，所以復華投信在6/12推出這檔復華日本龍頭ETF，讓投資人可以用簡單的投資工具，參與日本大型龍頭股的投資機會。

復華投信在6/12推出日股ETF 00924復華日本龍頭，讓投資人可以用簡單的投資工具，參與日本大型龍頭股的投資機會。(中時新聞網攝)

掌握投資時機才能事半功倍，30年一遇的日本投資機會，有興趣的民眾不妨跟著巴菲特的護城河投資學，見證大時代的成長。

【復華投信行銷資訊】

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