中共東部戰區今(23)日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演；無獨有偶，中國海警船上午也再度以編隊方式本月第7次刻意航入我金、馬離島之東引及烏坵等水域，海巡署除全程實施岸海監控外，並調度巡防艇蒐證驅離，4艘海警船航入時間約1小時後離去。

海巡署指出，中國海警船舷號「14607」及「14509」等2船在今早7時48分，編隊航入我國馬祖東引限制水域，外側另有1艘中國海警船「14517」策應，海巡署全程監控並派出 PP-3586、PP-3571、PP-10037艇蒐證、示警驅離，前述海警船在8時53分航離。

相同時間，在金門另一離島烏坵偵獲中國海警船「14606」、「14506」等2艘航入限制水域，外側則有海警「14502」，海巡署自金門、台中分別派出PP-10039、PP-10035 艇前往對應。中國海警船隊約在8時45分航出烏坵水域。

海巡署表示，中國海警船5月份已7度刻意編隊航入我國離島水域，影響海上航行安全、破壞和平穩定，更無益兩岸對等交流，要求中國自我克制，立即停止不理性行為，海巡署將以堅定的態度，捍衛國家主權及安全。