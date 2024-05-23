國道1號中山高速公路北向彰化路段，今天清晨發生1起自撞交通事故，37歲陳姓男子駕駛休旅車行經事發路時，撞上交通部高速公路局的外包緩撞車，造成2人輕傷送醫。警方調查，肇事休旅車駕駛疑開啟輔助駕駛系統肇禍，提醒用路人於使用相關系統時仍應注意車前狀況，小心駕駛。

警方指出，今天清晨6點20分左右，國道1號北向199.6公里彰化路段發生交通事故，當時1輛高公局外包緩撞車為警戒路面坑洞，停放於內側車道，遭後方陳姓男子駕駛的白色休旅車撞上。

事故發生後，肇事休旅車駕駛陳男臉部受傷，乘客巫女（20歲）臉部及左手受傷，兩人意識都清楚，均被送往秀傳醫院治療。

這起事故於事發後約半小時排除，雙方駕駛人皆無酒駕，肇事經過及肇因研判由國道警方調查釐清。

肇事車輛為目前市場相當暢銷的休旅車，有新一代休旅神車稱號，肇事駕駛向警方表示，行駛中有開啟輔助駕駛系統。經查，該車款全車系均標配智動駕駛輔助系統。

近來新上市車款大都有配備輔助駕駛系統，對此國道三隊呼籲，行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時仍應握好方向盤，注意車前狀態，小心駕駛。