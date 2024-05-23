日本半導體相關股部分揚升，再加上日圓趨貶，推升了出口相關股的漲勢，日經225指數睽違35年，突破了歷史新高來到4萬點大關，由AI、科技及台積電赴日設廠等相關題材，讓日股成為全球投資焦點，對此，國內投信業者也積極布局，復華投信將在6月12日募集00949復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金。

復華日本龍頭的經理人劉昌祚表示，00949復華日本龍頭是國內第一檔融合巴菲特護城河投資哲學的日股指數ETF，目標是選取日本具有全球競爭力，以及產業領導地位的大型龍頭企業。舉例而言，前3大成分股豐田汽車、索尼以及東京威力科創，在汽車製造業、娛樂消費業、半導體設備產業，皆具有絕對的產業領導地位，更重要的是這些企業都可以把版圖拓展到全世界，賺全世界的錢。

復華日本龍頭的經理人劉昌祚表示，00949目標是選取日本具有全球競爭力，以及產業領導地位的大型龍頭企業。(中時新聞網攝)

他指出，ETF追蹤指數過去5年的總報酬率是151%，5年年化報酬率達20%，都遠優於日本東證指數及日經225指數。其實日股雖有一波漲幅，但是相對美股與台股都一直創新高，日股現在的點位只有在1989年泡沫經濟時的高位，尚未正式突破。

日本指數績效比較。資料來源：Bloomberg，ICE，復華投信整理; 資料日期：2019.2.28-2024.2.29。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。

以本益比來說的話，東證指數目前是16倍，相對於美股及台股都在20倍以上，仍顯得便宜；對照泡沫經濟後，東證指數的估值60至70倍的本益比，目前16倍亦並不貴。以估值面、政策面、總體面及資金面來看，目前是投資日本30年來相對強勁的機會，所以00949復華日本龍頭是投資日本非常具潛力的選擇。

日本股市正迎來30年來相對強勁的投資機會，00949 復華日本龍頭是投資日本非常具潛力的標的。(中時新聞網攝)

面對全球金融市場的瞬息萬變，如果能夠聚焦在優勢企業，讓強勢企業替自己增值，或許是個相對聰明的方式。

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