大陸今天宣布展開「聯合利劍-2024A」聯合演習，加強力道對台軍事恐嚇。主要原因，就在於賴清德總統的就職演說，首次從《憲法》條文推演出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，徹底惹怒採如中共紅線。尤其是中國國家主席習近平上月26日與美國國務卿布林肯會面時，提出「相互尊重、和平共處、合作共贏」三條大原則，充分對中美關係釋出善意遞出橄欖枝，未料竟遭賴清德的演說徹底打翻。

事實上，大陸實施聯合軍演早有跡可循。前海軍艦長呂禮詩分析，昨天是農曆節氣中的「小滿」，是稻穗逐漸飽滿，但仍然還沒到可以採收的時節。按照歷年觀察，進入小滿時，就是解放軍每年完成「編隊訓練」，開始「軍種聯合演訓」的時刻。

但是賴清德發表就職演說後，大陸外交部、國防部及國台辦記者會，都有聲音，但各戰區進行演訓的相關的航行警告疑似為軍演而暫停卻「悄悄消失」，既有的訓練流路暫停，那就意味東部戰區集結兵力，展開環台軍演的「徵候」。

呂禮詩也分析，此次「聯合利劍-2024A」時間短，突顯美國、日本來不及介入。再是地點，已包括目前中華民國所有治權所及地區。另一個是範圍，北部操演區威懾台北、新北的重要政經及軍事目標，東部及東南部操演區反制花蓮佳山及台東建安的戰力保存，西南操演區著眼於左營、高雄的海軍反封鎖，澎湖西側操演區則在演練區域拒止下的海峽控制。從本次軍演的範圍及規模，力道遠大於過去任何一次，對於台灣國防將是一次嚴峻的考驗。